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Сегодня, 15:25

Петросян: «Прошлым финалом «Гран-при» я была больше удовлетворена»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала победу на Спартакиаде сильнейших спортсменов в Магнитогорске.

— Прошлым финалом «Гран-при» я была больше удовлетворена. Сейчас надо продумать, сообразить, что не так с четверным флипом. Потому что в него верила больше всего из своих элементов. Я не думаю о том, что я — лидер. Для меня важнее делать чище свои прокаты. Пока как-то не удается. Когда я чисто катаю, у меня больше шансов на хорошие места, — сказала Петросян.

Петросян стала победительницей Всероссийской спартакиады 2024 в Магнитогорске.

Судьи оценили произвольную программу 16-летней спортсменки в 166,68 балла. По сумме двух прокатов она набрала 252,97 очка.

Аделия Петросян
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