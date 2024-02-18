Роднина: «Допускаю, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила шансы российской фигуристки Камилы Валиевой побороться в будущем за олимпийское золото.

«Поборется ли еще Валиева за олимпийское золото? Надо смотреть по ситуации: захочет ли она возвращаться в спорт, в какой будет форме, какое будет положение российского спорта на международной арене? Сейчас мы отстранены и неизвестно, примут ли фигуристы участие в ОИ-2026. Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Валиевой теперь также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.