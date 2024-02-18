Канада предложила упростить правила перехода фигуристов между странами

Федерация фигурного катания Канады вынесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую, сообщает РИА «Новости».

В Канаде предлагают, чтобы обоснованием для смены спортивного гражданства был «формальный запрос на открепление» в пользу другой национальной федерации. Также указано, чтобы предыдущая федерация, которую представлял спортсмен, должна дать разрешение на смену спортивного гражданства сразу же после получения «необходимых документов».

В предложении о модификации правила ISU под номером 109 не указано, что предыдущая национальная федерация может не дать спортсмену открепление.

По данным источника, данное предложение было включено в повестку конгресса ISU.