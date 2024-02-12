Опубликован предварительный список участников Спартакиады по фигурному катанию

С 16 по 18 февраля в Челябинской области пройдет Спартакиада по фигурному катанию. Турнир пройдет в Магнитогорске на Ледовой арене «Металлург».

Состав участников в каждой из четырех дисциплин основывался на результатах национальной серии «Гран-при».

Появился предварительный список участников на турнир.

Женщины: Мария Агаева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева / Роман Плешков, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Дарья Савкина / Александр Вахнов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Тютюнина / Матвей Грачев, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд, Софья Шевченко / Андрей Ежлов.

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