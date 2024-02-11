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Сегодня, 18:15

Загитова рассказала, как ей пришлось поменять программу перед выступлением на открытии «СКА-Арены»

Виктория Кравченко
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, как ей пришлось поменять программу перед перед выступлением на открытии ледового дворца «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

Девушка призналась, что прилетела в Петербург с готовой программой, однако организаторы заявили о смене музыки.

«Вы представляете, что это для фигуриста — под другую музыку кататься?! Чтобы вы понимали — у меня была лирическая программа и вообще с другим костюмом. А тут — рок, у меня нет подходящей одежды, я в спортивках сегодня каталась. Вот такая интересная история», — рассказала Загитова в своем Telegram-канале.

Фигуристка добавила, что за 40 минут переделала программу.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).

Алина Загитова
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