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12 февраля, 13:47

Фигурист Мозалев заявил, что хотел перейти только к Тутберидзе

Виктория Кравченко
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Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что планировал перейти только в штаб тренера Этери Тутберидзе и не рассматривал других вариантов.

«Всего хватало [у предыдущего тренера], просто нужно было что-то поменять, в Петербурге это было сложно сделать. Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то», — цитирует Мозалева ТАСС.

В середине января Мозалев перешел из группы тренера Кирилла Давыденко к Тутберидзе.
Источник: https://tass.ru/sport/19959919
Андрей Мозалев
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