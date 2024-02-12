Фигурист Мозалев заявил, что хотел перейти только к Тутберидзе

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что планировал перейти только в штаб тренера Этери Тутберидзе и не рассматривал других вариантов.

«Всего хватало [у предыдущего тренера], просто нужно было что-то поменять, в Петербурге это было сложно сделать. Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то», — цитирует Мозалева ТАСС.