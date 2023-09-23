«Чувствую пальцы ног, руки, которых нет». Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о своих ощущениях после госпитализации в 2023 году. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании был госпитализирован после ухудшения состояния на фоне пневмонии и перенес операции по ампутации всех конечностей.

«Были ли мысли, за что мне это все? Конечно. Это было гораздо позже. Как с осознанием олимпийского золота. Когда все страшное позади и ты видишь, что лежит в кровати... И что я не буду больше никогда кататься. Моя карьера в шоу закончена. Сразу представил: как я буду жить в быту? Я видел эти ампутированные ноги, руки. Как чистить зубы, умываться? Это был кошмар. Мне всегда было жалко людей с такими травмами, больно и неприятно смотреть, как это все выглядит», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Бывший спортсмен также добавил: «Я не помню процессов, когда мне спасали жизнь. Я был в коме. Вены мои исчезли, повсюду трубки, аппараты. Но все эти страшные вещи я помню. После операции же просыпаешься. Один раз рановато меня вывели из наркоза, думал, меня режут живьем. Я 5-10 минут орал от боли. Какое-то время я ощутил эту адскую боль. Но мне сразу отключили ногу, и я перестал ее чувствовать. Но физическая боль ничто по сравнению с тем, что ты чувствуешь внутренне».

«Фантомные боли есть. Я чувствую ногу, пальцы ног, которые я могу вытягивать, шевелить. Иногда чешется нога, но почесать я ее, естественно, не могу. Руки тоже чувствую. Ночью переворачиваюсь, ты пытаешься одеяло взять на себя набросить — нечем. Приходится подцеплять», — рассказал фигурист.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.