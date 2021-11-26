Олимпийский чемпион назвал Туктамышеву уникальной фигуристкой

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев назвал Елизавету Туктамышеву уникальной фигуристкой. Тем не менее, он считает, что фигуристка возможно слишком зависит от настроения.

«Лиза вообще уникальная фигуристка. Она могла выиграть абсолютно все еще в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах. На невнимательном отношении к тренировкам, к соревнованиям, к своей собственной форме. Для меня Туктамышева — это человек-загадка. Способности колоссальные, талант тоже велик. Научиться в зрелом возрасте многооборотным прыжкам — очень сложная задача. До пубертата девочкам, как правило, не бывает страшно или больно — они этого просто не воспринимают. С возрастом отношение серьезно меняется: ты четко понимаешь, на что идёшь и чем это может закончиться. Но Лиза справилась! Это лишний раз говорит о ее уникальности и неординарности. Возможно, она слишком сильно зависит от настроения, я не знаю. Но каждый раз не могу отделаться от мысли, что Туктамышева не реализует на льду и половины своих возможностей», — цитирует RT Васильева.