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Трусова — своим болельщикам: «Спасибо за ваше внимание, за великолепное творчество, за подарки»

Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку по ходу сезона
25 ноября, 23:40
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Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку.

«Спасибо, мои дорогие! За вашу поддержку, за ваше внимание, за ваше великолепное творчество, за ваши подарки, за вашу любовь! До скорой встречи», — написала Трусова.

Недавно Трусова получила серьезную травму, усугубившуюся после «Гран-при США». Она отказалась от участия в «Гран-при Японии» и потеряла шансы на участие в финале «Гран-при».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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