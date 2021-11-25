Трусова — своим болельщикам: «Спасибо за ваше внимание, за великолепное творчество, за подарки»
Трусова поблагодарила болельщиков за поддержку по ходу сезона
25 ноября, 23:40
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку.
«Спасибо, мои дорогие! За вашу поддержку, за ваше внимание, за ваше великолепное творчество, за ваши подарки, за вашу любовь! До скорой встречи», — написала Трусова.
Недавно Трусова получила серьезную травму, усугубившуюся после «Гран-при США». Она отказалась от участия в «Гран-при Японии» и потеряла шансы на участие в финале «Гран-при».
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