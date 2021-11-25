Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку.

«Спасибо, мои дорогие! За вашу поддержку, за ваше внимание, за ваше великолепное творчество, за ваши подарки, за вашу любовь! До скорой встречи», — написала Трусова.

Недавно Трусова получила серьезную травму, усугубившуюся после «Гран-при США». Она отказалась от участия в «Гран-при Японии» и потеряла шансы на участие в финале «Гран-при».