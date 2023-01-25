Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:00

Сихарулидзе оценил спад в российских танцах на льду: «И вдруг такой вакуум...»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе высказался о спаде результатов российских дуэтов в танцах на льду.

— В декабре 2021-го, став президентом федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, вы сказали в интервью: «Наша мечта — чтобы на Олимпиаде-2026 Питер был представлен во всех видах фигурного катания. Не для галочки — ребята должны бороться за медали!» У одиночниц и танцоров к этому есть предпосылки? — вопрос Сихарулидзе.

— В Петербурге немало юных фигуристок, которые уже показывают неплохие результаты. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки конкуренция в женском одиночном катании сейчас запредельная. Что касается танцев, то на чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова/Устенко. Для них это серьезный шаг вперед. Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.

— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?

— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.

Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
0
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Сихарулидзе отреагировал на переход Косторной в парное катание: «Интересное решение»

Сихарулидзе оценил уровень конкуренции среди пар группы Москвиной: «Это огромный плюс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости