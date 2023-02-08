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Сегодня, 20:12

Ягудин обратился к Костомарову: «Я восхищаюсь силой твоего духа»

Мария Гусева
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Алексей Ягудин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил Романа Костомарова с 46-летием.

«Хочется в этот день пожелать тебе крепкого здоровья. Нет ничего важнее в этой жизни. Рома, с Днем Рождения тебя! Будь сильным. Таким, каким ты был всегда. Нет безвыходных ситуаций. Я восхищаюсь силой твоего духа. Ты все преодолеешь! Все будет хорошо, только оставайся бойцом до последнего! С днюхой, дружище!», — написал Ягудин в социальной сети.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Роман Костомаров
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