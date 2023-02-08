ВАДА и ISU получили копии вердикта РУСАДА по делу Валиевой и готовы оспорить его в CAS

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) получили копии мотивировочной части решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой и готовы при возможности оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS) после изучения материалов, информирует РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

13 января стало известно, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА не нашел вины спортсменки в нарушении антидопинговых правил, но аннулировал результат фигуристки на чемпионате России-2022.

«Ранее мы выражали обеспокоенность выводом о том, что в данном случае спортсмен не имел «вины или халатности». После того, как мы внимательно изучим решение и материалы дела, мы при необходимости рассмотрим наше право на апелляцию в CAS. Нашим приоритетом является обеспечение решения этого вопроса как можно быстрее и без неоправданных задержек», — говорится в тексте релиза ВАДА.

В ISU отметили, что планируют воспользоваться правом на апелляцию в CAS: «ISU получил копию мотивировочной части решения на русском и английском языках 26 января и полную копию материалов дела 2 февраля. Мы проведем полную проверку решения РУСАДА и дела и воспользуемся своим правом на апелляцию в CAS, принимая во внимание свою приверженность интересам всех фигуристов».

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады в Пекине стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде, где она стала четвертой в личном турнире, но медали за командный турнир МОК решил не вручать до окончания расследования.