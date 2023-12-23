Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Домнина: «Я боялась, что характер у Костомарова изменится в худшую сторону. Но он стал более любящим»

Домнина рассказала, что боялась перемен в характере Костомарова после ампутации
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что боялась перемен в характере мужа после произошедшего.

— Я, кстати, боялась, что характер у него изменится в худшую сторону. Мы с Денисом (брат Романа Костомарова, — прим. «СЭ») много об этом говорили. Но Роман стал более терпеливым, более мягким, любящим и сентиментальным, — сказала Домнина в эфире «Первого канала».

Костомаров: Мне сейчас не выгодно скандалить. (Смеется.) Мы прошли этот трудный этап, когда вы вместе 24/7, люди могут уставать друг от друга. Мы прошли это все. В этом и заключаются крепкие и сильные отношения, которые называются любовью.

Домнина: Мы еще больше сблизились. И то, что проводим время вместе 24 на 7 нисколько нам не мешает.

Костомаров: Да, нам бы еще почаще оставаться наедине. (Смеется.) А то дети, дети. Я про то, что нам бы еще часок выделили отдельно, было бы 25/7. Настоящая любовь проявляется в жизни какими-то действиями, поступками. И все-таки любить того человека, которого ты по-настоящему полюбил в самом начале. И вот она здесь сидит, моя любовь, которая такое со мной пережила и кормит меня с ложечки. Скоро я буду сам все делать, 100 процентов.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
0
Читайте также
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров: «Я сказал всем, что вернуть домой только на своих ногах, на коляске не поеду»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости