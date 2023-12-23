Домнина: «Я боялась, что характер у Костомарова изменится в худшую сторону. Но он стал более любящим»

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что боялась перемен в характере мужа после произошедшего.

— Я, кстати, боялась, что характер у него изменится в худшую сторону. Мы с Денисом (брат Романа Костомарова, — прим. «СЭ») много об этом говорили. Но Роман стал более терпеливым, более мягким, любящим и сентиментальным, — сказала Домнина в эфире «Первого канала».

Костомаров: Мне сейчас не выгодно скандалить. (Смеется.) Мы прошли этот трудный этап, когда вы вместе 24/7, люди могут уставать друг от друга. Мы прошли это все. В этом и заключаются крепкие и сильные отношения, которые называются любовью.

Домнина: Мы еще больше сблизились. И то, что проводим время вместе 24 на 7 нисколько нам не мешает.

Костомаров: Да, нам бы еще почаще оставаться наедине. (Смеется.) А то дети, дети. Я про то, что нам бы еще часок выделили отдельно, было бы 25/7. Настоящая любовь проявляется в жизни какими-то действиями, поступками. И все-таки любить того человека, которого ты по-настоящему полюбил в самом начале. И вот она здесь сидит, моя любовь, которая такое со мной пережила и кормит меня с ложечки. Скоро я буду сам все делать, 100 процентов.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.