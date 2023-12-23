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Сегодня, 19:23

Костомаров: «Я сказал всем, что вернуть домой только на своих ногах, на коляске не поеду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, что не хотел возвращаться домой из больницы на коляске.

«Многие, наверное, в такие моменты замыкаются. И я тоже, я не понимал, как это будет. Я сказал всем, что вернуть домой только, когда я пойду на своих ногах, если нет, то на коляске я не поеду. Вот прям на отрез не хотел, чтоб дети меня видели таким. Они и так видели как меня увезли на коляске, но чтоб еще и привезли... без моих любимых ножек. Машину осваиваю? Я не осваиваю, я езжу уже давно. Я больше боялся что педали не смогу чувствовать, а я ногами все чувствую», — сказал Костомаров в эфире «Первого канала».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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