Плющенко заявил, что неадекватных родителей выгоняет сразу вместе с детьми

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как борется с неадекватными родителями.

«Я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — заявил Плющенко РИА «Новости».

Фигурист является тренером в собственной академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством занимаются Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова.