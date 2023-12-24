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Сегодня, 12:32

Плющенко заявил, что неадекватных родителей выгоняет сразу вместе с детьми

Виктория Кравченко
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как борется с неадекватными родителями.

«Я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной», — заявил Плющенко РИА «Новости».

Фигурист является тренером в собственной академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством занимаются Софья Муравьева, а также юниорки Вероника Жилина и Софья Титова.

На чемпионате России-2024 в Челябинске его ученица Муравьева завоевала серебряную медаль.
Источник: https://rsport.ria.ru/
Евгений Плющенко
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