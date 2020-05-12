Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка рассказала о госпитализации в связи с коронавирусом. Ранее стало известно, что заболел и ее муж — Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России также находится в больнице.

— Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке, — приводит Daily Storm слова Навки. — Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся.

Мы оба в больнице: чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.

Татьяна Навка заболела коронавирусом