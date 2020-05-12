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Татьяна Навка заболела коронавирусом

15:57
Татьяна Навка. Фото Instagram.
Татьяна Навка. Фото Instagram.
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Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка заболела коронавирусом. Она уже находится в больнице, информирует Telegram-канал Daily Storm.

Ранее стало известно, что заболел и ее муж — Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России также находится в больнице.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.

Татьяна Навка рассказала о госпитализации в связи с коронавирусом

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