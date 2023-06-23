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Сегодня, 13:05

Музыкальный продюсер Юрец оценил клип на дебютную песню Трусовой

Виктория Кравченко
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Музыкальный продюсер и руководитель школы вокала «Меломаника» Дмитрий Юрец оценил клип на дебютную песню российской фигуристки Александры Трусовой. Он сравнил ее музыкальные данные с характеристиками Алины Загитовой.

«Если сравнивать вокальные данные Загитовой и Трусовой, то могу сказать, что мне больше понравилась Загитова. Возможно, потому что у нее был кавер, но у Алины будто бы более обширные данные. У Загитовой больше диапазон голоса. У Трусовой неплохая танцевальная композиция, но на мой взгляд стоило бы еще поработать над вокалом и саунд-продюсированием. Как и в спорте тут очень важны тренировки и подготовка. Вокал нужно тренировать регулярно. Если вспомнить дебют Загитовой, то сможем понять, что Алина много репетировала, судя по видео с репетиций», — цитирует Юреца Sport24.

23 июня Трусова опубликовала песню «Два крыла» в день своего 19-летия. В этот же день спортсменка выложила клип на свою дебютную музыкальную композицию.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-23-muzykalnyy-prodyusser-yurets-yesli-govorit-pro-kachestvo-pesni-trusovoy-to-ona-dostatochno-prokhodnaya
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