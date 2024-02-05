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5 февраля, 18:40

Mash: против напавшего на фигуриста Дикиджи не будет возбуждено уголовное дело

Алина Савинова
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокуратура отменила уголовное дело о нападении на фигуриста Владислава Дикиджи в питерском метро, сообщает Mash.

Как отмечает источник, надзорное ведомство не нашло в конфликте мужчины и 19-летнего спортсмена факта применения насилия либо угроз этого, достаточных для уголовного преследования по статье. Следствию рекомендовано найти свидетелей ситуации.

2 февраля Дикиджи в своем Telegram-канале написал, что его «чуть не зарезали в метро». Позже вечером подозреваемый в нападении на фигуриста был задержан в Санкт-Петербурге. Им оказался 61-летний сервисный инженер. Сообщалось, что мужчина пригрозил Дикиджи ножницами, из-за того что, по словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком, так как тот якобы не уступил место женщине.

Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. На данный момент он тренируется под руководством Олега Татаурова.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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