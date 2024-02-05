Винсент Чжоу: «Для меня большая честь — стать золотым медалистом Олимпиады-2022»

Фигурист из США Винсент Чжоу заявил, что горд получить золото Олимпийских игр 2022 года по итогам дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь — стать золотым медалистом Олимпиады», — написал Чжоу в соцсетях.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.