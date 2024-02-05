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5 февраля, 15:43

Винсент Чжоу: «Для меня большая честь — стать золотым медалистом Олимпиады-2022»

Виктория Кравченко
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Винсент Чжоу.
Фото Getty Images

Фигурист из США Винсент Чжоу заявил, что горд получить золото Олимпийских игр 2022 года по итогам дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь — стать золотым медалистом Олимпиады», — написал Чжоу в соцсетях.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

25 сентября 2023 года американский фигурист Винсент Чжоу обвинил российских коллег в употреблении запрещенных препаратов.
Олимпиада
Сборная США по фигурному катанию
Винсент Чжоу
Камила Валиева
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