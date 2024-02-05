Дикиджи подписал бумагу о неразглашении по делу об угрозе в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию, что прокуратура не увидела состава для статьи «хулиганство» и отменила уголовное дело о нападении на него в метро.

«Я подписал бумаги о неразглашении дела. На эту тему ничего не буду говорить», — сказал Дикиджи «СЭ».

По информации «Mash на Мойке», надзорное ведомство не нашло в конфликте 61-летнего сервисного инженера и 19-летнего спортсмена факта применения насилия либо угроз этого, достаточных для уголовного преследования по статье. Следствию рекомендовано найти свидетелей ситуации.

2 февраля Дикиджи в своем Telegram-канале написал, что его «чуть не зарезали в метро». Позже вечером подозреваемый в нападении на фигуриста был задержан в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что мужчина пригрозил Дикиджи ножницами из-за того, что, по словам задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком, так как тот якобы не уступил место женщине.

Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании.