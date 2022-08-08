Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:44

Лайшев заявил, что Косторная сможет вернуться на лед после операции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев уверен, что у чемпионки Европы по фигурному катанию 2020 года Алены Косторной есть все шансы на возвращение на лед после предстоящей операции.

«В нашей истории было достаточно примеров, когда сложные травмы, слава богу, не такие частые, заканчивались успешным возвращением спортсменов в строй. Они продолжали карьеру. Я могу привести много таких примеров, — сказал Лайшев ТАСС. — Все будет хорошо, хочу поддержать Алену».

Ранее Косторная сообщила, что ей предстоит операция из-за обострившейся старой травмы бедра.

В настоящее время Косторная является спортсменкой группы Елены Буяновой. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70», а также сотрудничала с Евгением Плющенко.

Источник: https://tass.ru/sport/15423031
Алена Косторная
Ренат Лайшев
0
Читайте также
Марафон в Екатеринбурге завершился трагедией. Умер один из участников — говорят, он был полностью здоров
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ягудин поддержал Косторную после травмы бедра: «К сожалению, это реалии большого спорта»

Плющенко о возвращении Косторной: «У вас есть живой пример — у меня было 17 операций»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости