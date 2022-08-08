Лайшев заявил, что Косторная сможет вернуться на лед после операции

Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев уверен, что у чемпионки Европы по фигурному катанию 2020 года Алены Косторной есть все шансы на возвращение на лед после предстоящей операции.

«В нашей истории было достаточно примеров, когда сложные травмы, слава богу, не такие частые, заканчивались успешным возвращением спортсменов в строй. Они продолжали карьеру. Я могу привести много таких примеров, — сказал Лайшев ТАСС. — Все будет хорошо, хочу поддержать Алену».

Ранее Косторная сообщила, что ей предстоит операция из-за обострившейся старой травмы бедра.

В настоящее время Косторная является спортсменкой группы Елены Буяновой. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70», а также сотрудничала с Евгением Плющенко.