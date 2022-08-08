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Плющенко о возвращении Косторной: «У вас есть живой пример — у меня было 17 операций»

Плющенко считает, что Косторная сможет вернуться на лед после операции на бедре
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко и Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что у чемпионки Европы по фигурному катанию 2020 года Алены Косторной есть шансы вернуться на лед после предстоящей операции.

Ранее 18-летняя спортсменка сообщила, что ей предстоит операция из-за обострившейся старой травмы бедра.

«Желаю Алене здоровья и быстрого восстановления. Возможно ли ее возвращение? У вас есть живой пример — у меня было 17 операций. Важно, чтобы со спортсменом работал правильный специалист, чтобы были правильные восстановление и реабилитация, важно слушать врачей. Все возможно», — цитирует Плющенко ТАСС.

В настоящее время Косторная является спортсменкой группы Елены Буяновой. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70», а также сотрудничала с Евгением Плющенко.

Источник: https://tass.ru/sport/15423447
Фигурное катание
Алена Косторная
Евгений Плющенко
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