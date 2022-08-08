Алена Косторная надеется, что вернется сильнее после травмы

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о сроках возвращения после травмы бедра. 8 августа стало известно, что ей потребуется операция.

«Пока не знаю, есть ли повод переживать. Потом узнаем. После операции уже будут известны сроки восстановления. Могу вернуться к чемпионату России, а контрольные прокаты до этого мне скорее всего придется пропустить. Может быть, вернусь сильнее после своей травмы», — сказала Косторная «СЭ».

Ранее она сообщила, что вернется на лед не раньше второй половины сентября.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года она начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.