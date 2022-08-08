Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:50

Алена Косторная надеется, что вернется сильнее после травмы

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о сроках возвращения после травмы бедра. 8 августа стало известно, что ей потребуется операция.

«Пока не знаю, есть ли повод переживать. Потом узнаем. После операции уже будут известны сроки восстановления. Могу вернуться к чемпионату России, а контрольные прокаты до этого мне скорее всего придется пропустить. Может быть, вернусь сильнее после своей травмы», — сказала Косторная «СЭ».

Ранее она сообщила, что вернется на лед не раньше второй половины сентября.

18-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при.

В марте 2022 года она начала работу в ЦСКА в группе Елены Буяновой. Ранее она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Алена Косторная
0
Читайте также
Марафон в Екатеринбурге завершился трагедией. Умер один из участников — говорят, он был полностью здоров
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: Косторная снова ушла от Тутберидзе
Косторная ложится на операцию. Чемпионка Европы никак не избавится от проблем и пропустит контрольные прокаты
Буянова надеется на продолжение работы с Косторной после того, как она сделает операцию
Косторная рассказала об операции из-за травмы бедра
Алене Косторной потребуется операция из-за полученной травмы бедра
Косторная ответила на критику хореографа Алексея Железнякова
Косторная прокомментировала слова Тутберидзе о незначительности своей травмы перед чемпионатом России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова о травме Косторной: «Дай бог, чтобы операция прошла успешно»

Камила Валиева назвала три своих любимых места в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости