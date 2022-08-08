Ягудин поддержал Косторную после травмы бедра: «К сожалению, это реалии большого спорта»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об операции фигуристки Алены Косторной.

«Любой спортсмен, у которого возникают травмы, нуждается в поддержке. К сожалению, профессиональный спорт сопряжен у кого-то с многочисленными, у кого-то с минимальным количеством травм. Это реалии большого спорта, к сожалению. Как человек, который тоже не прошел спортивный путь с пустым рюкзаком, не наполненным травмами, знаю, как сложно восстанавливаться порой даже с нуля. Но зависит от того, насколько серьезная травма. Отталкиваясь от того, насколько силен дух русского спортсмена, могу с уверенностью сказать, что для нас никакие преграды не страшны. Было бы желание и человеческая работа» — сказал Ягудин «СЭ».

Косторная перенесет операцию из-за полученной травмы бедра.

18-летняя фигуристка является чемпионкой Европы и победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2019/20.