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Сегодня, 14:13

Лабутина — о своей мечте: «Хочу сделать пять четверных, как Трусова»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Спортсменка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, рассказала, почему Александра Трусова является ее любимой фигуристкой и почему тоже хочет сделать пять четверных:

— Кто у тебя кумир в фигурном катании?

— Мне нравится Саша Трусова.

— Чем?

— Это человек, который может собраться. Например, на Олимпиаде — таком важном старте, взяла и исполнила пять четверных. Конечно, не так чисто. Но даже пойти на это... Это очень сложно.

— Мечтаешь тоже сделать пять четверных?

— Конечно. Мне кажется, это мечта любого фигуриста. Все хотят красиво прыгать, кататься, занимать высокие места.

Фигурное катание
Александра Трусова
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