Спортсменка из Екатеринбурга рассказала о нехватке льда в родном городе

Фигуристка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, рассказала, что в Екатеринбурге для тренировок ей не хватает часов льда:

— Сколько у тебя часов льда в Екатеринбурге? Вероника Яметова тоже из этого города, она говорила, что не всегда хватает.

— Да, там очень мало льда. Мало бюджетных тренировок. Чтобы достичь больших высот, нужно платить деньги на дополнительные тренировки, аренду льда и так далее.

— Нет ли желания переехать и тренироваться в Москве или Петербурге?

— У моей семьи нет возможности переехать в большой город. Хочется у себя кататься и получать большие достижения.