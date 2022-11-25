Тарасова: «Дэвис и Смолкин на чемпионате России? Я уверена, что участвовать надо! Это самые большие соревнования»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном участии пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в чемпионате России.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил «СЭ», что вопрос участия пары в чемпионате России может быть рассмотрен, если были объективные причины по пропуску этапов «Гран-При-России».

«А разве они не собираются ехать на чемпионат России? Я этого не знаю. Сказать, что мы не заметим их отсутствия — это оскорбительно. Сказать, что заметим... А почему они тогда не будут участвовать? Лично я уверена, что в чемпионате России участвовать надо. Чемпионат страны для нас — это самые большие соревнования! Всегда были, есть и будут!», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 24 декабря 2022 года.