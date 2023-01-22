Кубок Первого канала-2023: расписание и результаты произвольной программы

В воскресенье, 22 января, в Москве состоится второй день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию. Сегодня участники представят произвольные программы.

Соревнования начнутся в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию произвольных программ можно смотреть в 16.30 на сайте Первого канала, а с 16.50 — по ТВ.

Порядок выступлений:

Пары

1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, (Нас не догонят)

2. Евгений Тарасова — Владимир Морозов, (Красная машина)

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, (Нас не догонят)

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов, (Красная машина)

Мужчины

1-ая разминка

1. Макар Игнатов (Нас не догонят)

2. Глеб Лутфуллин (Красная машина)

3. Андрей Мозалев (Нас не догонят)

4. Артем Ковалев (Красная машина)

2-ая разминка

5. Дмитрий Алиев (Нас не догонят)

6. Александр Самарин (Красная машина)

7. Евгений Семененко (Нас не догонят)

8. Петр Гуменник (Красная машина)

Женщины

1-ая разминка

1. Софья Самоделкина (Нас не догонят)

2. Алина Горбачева (Красная машина)

3. Ксения Гущина (Нас не догонят)

4. Вероника Яметова (Красная машина)

2-ая разминка

5. Софья Муравьева (Нас не догонят)

6. Аделия Петросян (Красная машина)

7. Елизавета Туктамышева, (Нас не догонят)

8. Софья Акатьева (Красная машина)

Все о первом дне Кубка Первого канала можно посмотреть здесь