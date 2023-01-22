Российский фигурист Акулов завершил выступления за сборную Финляндии

Российский фигурист Михаил Акулов, выступавший в паре с Миланией Вяянянен, объявил о расставании с партнершей и завершении выступления за сборную Финляндии.

«Я больше не выступаю с Миланией. Мы приняли такое решение в конце февраля после турнира в Амстердаме, где я выходил на лед с поломанным пальцем на правой руке. Те соревнования были для нас отборочными на чемпионат мира, но с поврежденным пальцем было очень сложно рассчитывать на хороший результат. И Федерация фигурного катания Финляндии выступила за прекращение нашего сотрудничества. Финская федерация оказывала небольшую финансовую поддержку, и нам приходилось в основном за все платить самим. Но какой-то политической подоплеки в нашем расставании точно искать не нужно, просто так получилось. Я думал найти себе партнершу, но поиски завершились ничем. Желание выступать есть, но пока я не вижу каких-то перспектив для катания», — приводит слова Акулова ТАСС.

На чемпионате Европы 2022 года в Таллине пара Вяянянен/Акулов заняла 20-е место в короткой программе.