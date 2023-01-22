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Зинина — о падении на Кубке Первого канала: «Вынуждена остаться в больнице на неделю»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Анастасия Зинина, выступавшая на Кубке Первого канала за команду «Нас не догонят» Камилы Валиевой, рассказала в соцсетях о своем состоянии здоровья после падения с тройного лутца в короткой программе:

— Мне сделали все необходимые исследования. К счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и, в связи с этим, отек тканей. К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице.

Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить. Пусть удача всегда будет с вами.

Зинину в произвольной программе заменит Ксения Гущина.

Анастасия Зинина. Победа Загитовой на Кубке Первого канала под угрозой из-за травмы одной из участниц. Зинина не смогла сама встать со льда
Фигурное катание
Анастасия Зинина
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