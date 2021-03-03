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Косторная прокомментировала информацию о возвращении к Тутберидзе

18:30
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала информацию ТАСС о том, что она намерена вернуться в группу своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — сказала спортсменка РИА «Новости».

Косторная тренируется в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210303/kostornaya-1599808576.html

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