Косторная прокомментировала информацию о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала информацию ТАСС о том, что она намерена вернуться в группу своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — сказала спортсменка РИА «Новости».

Косторная тренируется в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020.