Ягудин прокомментировал возможность перехода Косторной к Тутберидзе
18:36
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе Алены Костороной из команды Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе, от которой она ушла летом 2020 года.
«Читал уже новости, но решение пока не принято. На данный момент перехода нет, — сказал Ягудин «СЭ». — Никак не думаю, ситуация меня никоем образом не касается. Переходы всегда были, есть и будут. О правильности таких решений надо судить по результатам соревнований».
Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможно возвращении Косторной к Тутберидзе.
(Константин Колмаков)
Опрос
проголосовало: 80505Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...