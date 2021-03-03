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Ягудин прокомментировал возможность перехода Косторной к Тутберидзе

18:36
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе Алены Костороной из команды Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе, от которой она ушла летом 2020 года.

«Читал уже новости, но решение пока не принято. На данный момент перехода нет, — сказал Ягудин «СЭ». — Никак не думаю, ситуация меня никоем образом не касается. Переходы всегда были, есть и будут. О правильности таких решений надо судить по результатам соревнований».

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможно возвращении Косторной к Тутберидзе.

(Константин Колмаков)

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