Ягудин прокомментировал возможность перехода Косторной к Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе Алены Костороной из команды Евгения Плющенко в команду Этери Тутберидзе, от которой она ушла летом 2020 года.

«Читал уже новости, но решение пока не принято. На данный момент перехода нет, — сказал Ягудин «СЭ». — Никак не думаю, ситуация меня никоем образом не касается. Переходы всегда были, есть и будут. О правильности таких решений надо судить по результатам соревнований».

Ранее, 3 марта, ТАСС сообщил о возможно возвращении Косторной к Тутберидзе.

(Константин Колмаков)