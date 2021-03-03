ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Тарасова — о возвращении Косторной: «Будет решать Тутберидзе»

18:26
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.

«Если это не фейк, конечно! Но я могу сказать так: вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее ТАСС сообщил о возможном возвращении Косторной.

(Владислав Флегонтов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир