Тарасова — о возвращении Косторной: «Будет решать Тутберидзе»
18:26
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение Алены Косторной к Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.
«Если это не фейк, конечно! Но я могу сказать так: вернется ли Косторная обратно, будет решать только Тутберидзе!» — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее ТАСС сообщил о возможном возвращении Косторной.
(Владислав Флегонтов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...