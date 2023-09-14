Контрольные прокаты сборной России: кто выступит из спортивных пар

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. 16 и 17 сентября свои короткие и произвольные программы покажут фигуристы, выступающие в парном катании.

В субботу, 16 сентября, выступления спортсменов начнутся ориентировочно в 16:35 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

На контрольных прокатах ожидаются выступления как лидеров российского парного катания: Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, так и новоиспеченных дуэтов: Алена Косторная/Георгий Куница и Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

Не выступит на контрольных прокатах дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На данный момент пара пока не определилась со своим будущим.

Участники контрольных прокатов среди спортивных пар:

Карина Акопова — Никита Рахманин Юлия Артемьева — Алексей Брюханов Александра Бойкова — Дмитрий Козловский Дарья Бояринцева — Роман Плешков Ясмина Кадырова — Валерий Колесов Алена Косторная — Георгий Куница Анастасия Мишина — Александр Галлямов Елизавета Осокина — Артем Грицаенко Таисия Собинина — Денис Ходыкин Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть