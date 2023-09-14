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Сегодня, 14:00

Контрольные прокаты сборной России: кто выступит из спортивных пар

Спортивные пары представят короткие программы на контрольных прокатах сборной 16 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. 16 и 17 сентября свои короткие и произвольные программы покажут фигуристы, выступающие в парном катании.

В субботу, 16 сентября, выступления спортсменов начнутся ориентировочно в 16:35 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

На контрольных прокатах ожидаются выступления как лидеров российского парного катания: Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, так и новоиспеченных дуэтов: Алена Косторная/Георгий Куница и Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

Не выступит на контрольных прокатах дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На данный момент пара пока не определилась со своим будущим.

Участники контрольных прокатов среди спортивных пар:

  1. Карина Акопова — Никита Рахманин
  2. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
  3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
  4. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
  5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
  6. Алена Косторная — Георгий Куница
  7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
  8. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
  9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
  10. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, после которой спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов и внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть

Фигурное катание
Алена Косторная
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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