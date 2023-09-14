Контрольные прокаты сборной России: кто выступит у танцевальных дуэтов

В Москве в дворце спорта «Мегаспорт» 16 и 17 сентября пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. 16 и 17 сентября свои ритм и произвольные танцы покажут фигуристы, выступающие в танцах на льду.

В субботу, 16 сентября, выступления спортсменов начнутся ориентировочно в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

На контрольных прокатах ожидаются выступления двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, которые вернулись после паузы в карьере, а также дебют новых дуэтов: Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный и Аннабель Морозов — Игорь Еременко.

На контрольных прокатах не выступят пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, которые изначально были заявлены, но не выйдут на лед из-за решения прекратить совместные выступления.

Участники контрольных прокатов среди танцевальных дуэтов:

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин Екатерина Миронова — Евгений Устенко Аннабель Морозов — Игорь Еременко Александра Прокопец — Александр Васькович Александра Степанова — Иван Букин Ирина Хавронина — Девид Нарижный Елизавета Худайбердиева — Егор Базин Елизавета Шанаева — Павел Дрозд Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: расписание прокатов и где смотреть