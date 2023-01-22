Команда Загитовой на 20 баллов опережает команду Валиевой после произвольной пар на Кубке Первого канала

«Красная машина» Алины Загитовой увеличила отрыв от команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой после произвольной программы пар на Кубке Первого канала.

Разница в сумме баллов увеличилась за счет того, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов на 10 с лишним баллов опередили дуэт Ясмину Кадырову/Валерия Колесова.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — смотри в Оkko!

На данный момент результаты таковы:

«Красная машина» — «Нас не догонят» — 1023, 28 : 1043,56.