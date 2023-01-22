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Сегодня, 17:22

Команда Загитовой на 20 баллов опережает команду Валиевой после произвольной пар на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Команда Алины Загитовой на Кубке Первого канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Красная машина» Алины Загитовой увеличила отрыв от команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой после произвольной программы пар на Кубке Первого канала.

Разница в сумме баллов увеличилась за счет того, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов на 10 с лишним баллов опередили дуэт Ясмину Кадырову/Валерия Колесова.

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На данный момент результаты таковы:

«Красная машина» — «Нас не догонят» — 1023, 28 : 1043,56.

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Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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