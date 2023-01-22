Фигуристка Шанаева рассказала, чем занимается Валиева в роли капитана на Кубке Первого канала

Фигуристка Елизавета Шанаева рассказала, чем занимается Камила Валиева в роли капитана на Кубке Первого канала.

— Камила работает мотиватором — давайте это сделаем, давайте то! На нее очень много обрушилось — придумать название для команды, украсить все, потом убрать. Она большая молодец, за ней легко идти команде. Она справляется, — сказала Шанаева.

В воскресенье, 22 января, в Москве состоится второй день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию.

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Напомним, первый соревновательный день завершился победой «Красной машины». Фигуристы из команды Алины Загитовой в общей сумме заработали 745,68 балла, тогда как дружина Валиевой завершила день, имея в активе 738,31 балла.