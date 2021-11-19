Команда Тутберидзе стихом поздравила Медведеву с днем рождения

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила российскую фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения. Сегодня девушке исполнилось 22 года.

«С Днем Рождения, Женя!

Пусть в судьбе твоей солнце сияет,

Отдавая свою теплоту.

С днем рожденья тебя поздравляем!

Сил, здоровья, успехов на льду!" - говорится в поздравлении команды в Instagram.

Напомним, что после Олимпиады 2018 года Медведева покинула группу Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого она переехала в Канаду и тренировалась со специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе, однако с тех пор так и не выступала на соревнованиях.

Сейчас Медведева является участником шоу «Ледниковый период».