Команда Тутберидзе стихом поздравила Медведеву с днем рождения
10:57
Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила российскую фигуристку Евгению Медведеву с днем рождения. Сегодня девушке исполнилось 22 года.
«С Днем Рождения, Женя!
Пусть в судьбе твоей солнце сияет,
Отдавая свою теплоту.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Сил, здоровья, успехов на льду!" - говорится в поздравлении команды в Instagram.
Напомним, что после Олимпиады 2018 года Медведева покинула группу Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. После этого она переехала в Канаду и тренировалась со специалистом Брайаном Орсером. В сентябре 2020-го она вернулась к Тутберидзе, однако с тех пор так и не выступала на соревнованиях.
Сейчас Медведева является участником шоу «Ледниковый период».
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