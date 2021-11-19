Щербакова на «Гран-при Франции» выступит в новом платье
10:32
Российская фигуристка Анна Щербакова на этапе «Гран-при» в Гренобле выступит в новом платье. Оно исполнено в черном цвете с длинными рукавами и голубым декором.
Ранее сообщалось, что Щербаковой перед «Гран-при Франции» поставили новую короткую.
Напомним, что в начале сезона Щербакова выступала без четверных прыжков из-за восстановления после травмы в межсезонье. На турнире в Будапеште ей не удался четверной флип, однако на этапе серии «Гран-при» Анна успешно приземлила этот элемент.
Короткую программу женщин представят уже сегодня, 19 ноября. Накчало — в 15:00 мск.
ANYA NEW DRESS pic.twitter.com/Iw0gbCvJn5— quad axel?? (@3asupremacy) November 19, 2021
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