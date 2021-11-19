«Гран-при Франции»: расписание соревнований

Пятый этап серии Гран-при.

С 19 по 21 ноября в Гренобле состоится пятый этап серии Гран-при. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание соревнований:

19 ноября

Женщины, короткая программа

15.00 Первый канал (с 15.15)

Танцы на льду, ритм-танец

17.00

Мужчины, короткая программа

18.45

Пары, короткая программа

20.45

20 ноября

Женщины, произвольная программа

15.00 Первый канал (с 15.30)

Танцы на льду, произвольный танец

17.10

Мужчины, произвольная программа

19.00

Пары, произвольная программа

21.10 Первый канал (с 23.05)

21 ноября

Показательные выступления

16.30

Список участников:

Женщины: Екатерина Рябова (Азербайджан), Леа Серна (Франция), Вакаба Хигучи (Япония), Юхана Юкой (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Ен Чон Пак (Южная Корея), Алена Косторная (Россия), Анна Щербакова (Россия), Ксения Синицына (Россия), Старр Эндрюс (США), Мэрайя Белл (США), Карен Чен (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева — Жофре Бриссо (Франция), Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция), Йеннифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штефан (Германия), Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия), Александра Степанова — Иван Букин (Россия), Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ромен Понсар (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франгипани (Италия), Юма Кагияма (Япония), Шун Сато (Япония), Денис Васильев (Латвия), Дмитрий Алиев (Россия), Артур Даниелян (Россия), Андрей Мозалев (Россия), Джейсон Браун (США).

Пары: Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада), Колин Керивен — Антуан Пьерр (Франция), Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция), Юлия Щетинина — Марк Мадьяр (Венгрия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США).