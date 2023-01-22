Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:06

Валиева: «Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Global Look Press

Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева поделилась эмоциями после завершения Кубка Первого канала по фигурному катанию.

— Вы расстроены?

— Нет, просто устала.

— Алину поздравили с победой, а с чем тебя можно поздравить?

— Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены. Хочется их поздравить. Да, у кого-то что-то не получилось вчера, у кого-то — сегодня, но это нормально, это жизнь, это спорт, лед бывает скользкий. Они будут работать. Поэтому я просто рада, что меня окружали такие прекрасные спортсмены на этом турнире. Все очень хорошо друг к другу относились. Все друг друга поддерживали, хочется еще сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали все наши кричалки, кричали вместе с нами, задавали нам тема кричалками, да и вообще они много сделали на этом соревновании.

— Тяжело было быть капитаном эмоционально? Болеть за всех, переживать...

— Как оказалось, да. Сидеть с самого начала до конца, за всех болеть, искренне переживать. Хоть я и не каталась на льду, оставила все эмоции, как будто и произвольную, и короткую откатала.

— Нельзя сказать, что ты расстроена. Можно ли сказать, что для тебя была здесь главной не победа, а участие?

— Расстраиваются те, кто соревнуются, в мы кайфуем. Это же самое главное, для чего придуман этот старт, это шоу, чтобы и зрителям понравилось, и спортсменам было интересно. Это главная цель, думаю, она была достигнута.

Финальный счет турнира: «Красная машина» — «Нас не догонят» — 2344,24 : 2275,42.

Камила Валиева
1
0
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
В Адлерском районе Сочи загорелись три частных жилых дома
Библиотекарь назвала шесть книг для чтения с детьми
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Валиева намерена выступить в финале Гран-при России
Догнали и перегнали. Команда Загитовой снова выиграла Кубок Первого канала, но главная звезда — Трусова
Загитова рассказала, как будет отмечать победу на Кубке Первого канала
Загитова: «Как может быть скучно выигрывать?»
Гончаренко — о Кубке Первого канала: «Туктамышева — императрица, а героиня вечера — Акатьева»
Трусову не пустили на встречу с фанатами во время Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова: «Как может быть скучно выигрывать?»

Загитова рассказала, как будет отмечать победу на Кубке Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости