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Сегодня, 21:08

Загитова рассказала, как будет отмечать победу на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова рассказал, как будет отмечать победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

— Вы угощали команду суши?

— Да, вчера. Все сказали, что хотят кушать. Я спросила, подойдут ли суши. Все сказали, да. Все были только счастливы.

— Как отметите победу? Пригласите в суши-бар?

— Не знаю, будем решать с ребятами. Кто-то уезжает в Питер, надо быстро собраться. Надо бежать.

— У синей команды поменялось название. У вас есть в планах изменение?

— Стабильность — признак успеха. Поживем — увидим.

— За три года ты выросла в роли капитана?

— В первый год это было для меня что-то новое. Я очень переживала, волновалась. Сейчас более-менее спокойно. Но драйв присутствует, адреналин.

— Иногда в ваших соцсетях встречаются посты, которые посвящены японцам, иногда даже на японском языке. Почему вы так стараетесь держать с ними связь?

— Япония для меня как вторая родина, потому что с ней у меня много связано. Даже моя собака, которую привезли мне специально в Россию. Это был как дружеский мостик из России в Японию. У меня только самые приятные воспоминания из Японии!

Алина Загитова
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