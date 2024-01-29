В РУСАДА отреагировали на вердикт CAS по делу Валиевой

В пресс-службе РУСАДА прокомментировали «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные РУСАДА в рамках апелляции. В виду права сторон на конфиденциальность полного решения CAS, на данный момент РУСАДА не может дать дополнительных комментариев по этому делу», — сообщили в пресс-службе РУСАДА «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.