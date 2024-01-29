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Допинг

Сегодня, 18:30

Песков назвал политизированным решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

«С моей точки зрения, конечно, политизированное решение. Разумеется, мы не согласны с этим. Если есть какие-то механизмы апелляции и так далее, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», — цитирует Пескова ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за употребление допинга.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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