ISU оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований, сообщает официальный сайт ISU.

«Совет ISU провел заседание 9-11 июня 2023 года и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении потенциальных путей реализации рекомендаций МОК в рамках спортивной деятельности ISU. Совет будет продолжать следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках Олимпийского движения. Тем временем, отстранение российских и белорусских спортсменов остается в силе», — написано в сообщении союза на официальном сайте.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.