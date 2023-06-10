Энберт считает, что заявление ISU о снижении доходов ускорит возвращение россиян на международную арену

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о снижении доходов Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне отстранения российских фигуристов от международных турниров.

«Наверное, такое заявление ускорит возвращение россиян на международную арену. Главное правило спорта — что он вне политики. Это не про коммерцию или зарабатывание денег. Понятно, что спорт становится медийным и влияет на многих. Многие хотят посмотреть на российских спортсменов. Спорт должен быть вне политики и, конечно, спортсмены должны выступать. Такое заявление добавит аргументов, чтобы нас поскорее вернули», — цитирует Энберта Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 8 июня сообщалось, что в ISU собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября.