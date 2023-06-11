Тарасова назвала несправедливым решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Решение несправедливое! С помощью каких инструментов мы сможем вернуться на международную арену? Я думаю, что у нас должны быть люди, которые нас защищают. Но не считаю, что падение доходов ISU как-то поспособствует нашему возвращению», — сказала Тарасова «СЭ».