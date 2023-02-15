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Сегодня, 19:40

Источник: избежать ампутации конечностей Костомарова было невозможно, некроз появился еще при нахождении на ИВЛ

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

«СЭ» стали известны некоторые подробности лечения фигуриста Романа Костомарова, который с 10 января находится в больнице. Пневмония вызвала многочисленные осложнения, которые вынудили прибегнуть к хирургическому вмешательству. Однако некоторые специалисты усомнились в необходимости ампутации конечностей и других ошибках при лечении.

Как рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, некроз у Костомарова начался очень быстро, еще в момент нахождения на аппарате ИВЛ. Брать его в операционную сразу было бы губительно, утверждает источник.

Поэтому, по словам собеседника «СЭ», выбирается другая тактика лечения — немного остановить некроз, и только после этого оперировать, если человека признают готовым к хирургическому вмешательству. «При виде черного цвета части пальца никто не будет тащить его отрезать сразу», — сказал источник. Все другие возможные варианты лечения врачи постарались применить, но избежать ампутации конечностей было невозможно.

На данный момент Костомарову пришлось ампутировать кисти рук и одну из стоп, другая зачищена.

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