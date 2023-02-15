Шинкаренко/Михайлов — о работе с Авербухом: «Когда супербосс стоит за бортиком, это повышает ответственность»

Фигуристы Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов, ученики Ильи Авербуха, рассказали о работе со специалистом и его командой.

— На соревнованиях с Ильей Авербухом не в первый раз, весь сезон с ним. Его присутствие повышает ответственность, когда супербосс стоит за бортиком (смеется). Сразу нет возможности допустить грубые ошибки. Приятно, что Илья Изяславович приехал на такие выездные соревнования.

Нравится работать со всеми в нашей команде. Все одинаково времени на льду проводят. Елена Станиславовна Масленникова более мягкая, сконцентрированная всегда на процессе. Всегда все четко и по делу. Илья Изяславович — босс. Приходит, держит дисциплину. С Соней Шевченко здорово отрабатывать все маленькие детали программы, позы, заходы, кропотливо с ней за что-то засесть. Рамиль Мехдиев — хореограф, все поправляет, смотрит орлиным взглядом, за бортиком стоит, кричит, ставит руки.